ПАРТИЯ «ВАТАН» БУДЕТ ЛОББИРОВАТЬ ВОПРОС ПРИЗНАНИЯ ТУРЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. 26 февраля в Стамбуле (Турция) в офисе партии «Ватан» прошла встреча представителей Полномочного представительства Республики Абхазия в Турции и депутатов Парламента РА Астамуром Логуа, Натали Смыр, Венори Бебия с председателем партии «Ватан» Догу Перенчеком. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.
В ходе встречи Догу Перенчеком сообщил о дальнейшем лоббировании вопроса признания Абхазии, о предпринимаемых шагах в этом направлении, а также проводимых встречах с руководителями турецких партий, представителями общественно-политических движений и должностными лицами государственных органов Турции.
Депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа выразил готовность и впредь поддерживать работу, направленную на углубление взаимоотношений между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Днем ранее, в Университете Улудаг в город Бурса прошла встреча представителей Полномочного представительства Республики Абхазия в Турции и депутатов Парламента РА с проректором университета, профессором, доктором Феридуном Йылмазом. В рамках встречи состоялось обсуждение вопросов межвузовского сотрудничества, в частности, обмен студентами и прохождение ими практики, программа по обмену опытом обучения между преподавательскими составами двух ВУЗов, а также подготовка договора о сотрудничестве между университетами.
В городе Бурса, также состоялась встреча с представителями политической партии «Ватан» - Сюлюком Хусейном Эрманом и председателем отделения партии в городе Бурса Хаджи Декташем Айкут. Одной из тем обсуждения был вопрос продвижения позитивного имиджа Республики Абхазия посредством СМИ.
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