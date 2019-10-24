ПАРТИЯ «ВАТАН» БУДЕТ ЛОББИРОВАТЬ ВОПРОС ПРИЗНАНИЯ ТУРЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. 26 февраля в Стамбуле (Турция) в офисе партии «Ватан» прошла встреча представителей Полномочного представительства Республики Абхазия в Турции и депутатов Парламента РА Астамуром Логуа, Натали Смыр, Венори Бебия с председателем партии «Ватан» Догу Перенчеком. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.

В ходе встречи Догу Перенчеком сообщил о дальнейшем лоббировании вопроса признания Абхазии, о предпринимаемых шагах в этом направлении, а также проводимых встречах с руководителями турецких партий, представителями общественно-политических движений и должностными лицами государственных органов Турции.