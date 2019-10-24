АБХАЗИЯ НАСТАИВАЕТ НА ПОДПИСАНИИ С ГРУЗИЕЙ ДОГОВОРА О НЕВОЗОБНОВЛЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

«Что касается взаимоотношений между Грузией и Абхазией, я неоднократно это говорил: вопрос государственного суверенитета Абхазии, ее территориальной целостности не является предметом обсуждения ни с кем вообще. И мы настаиваем, чтобы с Грузией был подписан обязывающий договор о невозобновлении боевых действий», — сказал Бжания

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. Абхазская сторона настаивает на подписании с Грузией юридически обязывающего договора о невозобновлении боевых действий, который позволит решить другие вопросы, в том числе, возможного возобновления железнодорожное сообщение между двумя государствами, заявил кандидат в президенты Абхазии, лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в пятницу на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Грузия, по его словам, «декларирует свои мирные намерения» «Они хотят реализовать ряд гуманитарных проектов в Абхазии. На первый взгляд, это кажется симпатичным, возможно люди искренне хотят сделать добрые дела. Мы это только приветствуем. Но, вы знаете, как в Библии написано: «Дорога в ад вымощена благими намерениями, а дорога в рай — добрыми делами», — отметил он.

«Мы будем считать добрым делом подписание такого договора — о невозобновлении войны. Что может быть важнее этого? Мир — это обязательное условие для развития. Такой документ надо будет подписать, потом все остальное», — подчеркнул Бжания.

Говоря о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с Грузией, он отметил, что все вопросы взаимодействия Абхазии с Грузией, с другими государствами будут осуществляться лишь в интересах абхазского народа и при учете интересов Российской Федерации. «Я так понимаю слово координация», — отметил Бжания.

«Что касается железнодорожного сообщения: если в этом будет заинтересована РФ, другие сопредельные государства, а мы признаем такие государства в отличие от них, то этот проект конечно же мог бы быть полезным. Абхазские власти сумеют обеспечить транзит и грузов, и в последующем — пассажиров. Мы к этому в обязательном порядке придем, если другие государства в этом будут заинтересованы, то железнодорожное сообщение не станет проблемой ни для кого», — сказал кандидат в президенты Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии состятся 22 марта.