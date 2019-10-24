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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Новости Пятница, 28 февраля 2020 17:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. Абхазия в случае победы оппозиции на президентских выборах будет развивать отношения с Россией и решать существующие между странами вопросы, заявил лидер оппозиции,  кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания.

«Наши отношения должны развиваться. У нас есть много нерешенных небольших проблем. Мы их будем решать. Мы заинтересованы, чтобы обмен между нашими народами в сфере экономики, политики, культуры, спорта, образования расширялся», — сказал он в пятницу на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Бжания напомнил, что на территории Абхазии размешается российская седьмая военная база.

«Я в этом ключе вижу только перспективу развития. Никаких проблем на территории Республики Абхазия у российских военнослужащих нет и быть не может», — отметил он.

По его словам, среди насущных вопросов — упрощение режима работы на российско-абхазской границе и решение вопроса  авиасообщения  между Россией и Абхазией.

Бжания также указал, что решение вопроса железнодорожного сообщения с Грузией «не будет проблемой» при заинтересованности других стран. «Все, что касается взаимодействия с Грузией и другими государствами, мы будем проводить в интересах народа Абхазии и с учётом интересов Российской Федерации», — заявил он.

Кроме того, Бжания отметил, что Абхазия при необходимости может пригласить российских специалистов для решения проблем в энергетике. «Есть необходимость провести серьезный технический аудит в этой отрасли, выяснить сильные и слабые стороны… Мы заинтересованы в том, чтобы наращивать мощности по генерации», — сказал он.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2020 17:29

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