АСЛАН БЖАНИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В ОДИН ТУР

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Аслан Бжания надеется, что президентские выборы в Абхазии завершатся первым туром, сообщает РИА Новости.

«Желательно, чтобы выборный процесс завершился в первом туре, поскольку надо приступать к решению многочисленных проблем», — сказал Бжания в пятницу на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Отвечая на вопрос о своих конкурентах на выборах, он сказал: «Мне сложно оценивать шансы других кандидатов, 22 марта все будет ясно».

Кандидат в президенты Аслан Бжания находится в Москве. 29 февраля он встретится с московской абхазской диаспорой.