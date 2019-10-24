АСЛАН БЖАНИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В ОДИН ТУР
Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Аслан Бжания надеется, что президентские выборы в Абхазии завершатся первым туром, сообщает РИА Новости.
«Желательно, чтобы выборный процесс завершился в первом туре, поскольку надо приступать к решению многочисленных проблем», — сказал Бжания в пятницу на пресс-конференции в "Интерфаксе".
Отвечая на вопрос о своих конкурентах на выборах, он сказал: «Мне сложно оценивать шансы других кандидатов, 22 марта все будет ясно».
Кандидат в президенты Аслан Бжания находится в Москве. 29 февраля он встретится с московской абхазской диаспорой.
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