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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В ОДИН ТУР

Новости Пятница, 28 февраля 2020 17:16
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Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты  Аслан Бжания надеется, что президентские выборы в Абхазии завершатся первым туром, сообщает РИА Новости.  

«Желательно, чтобы выборный процесс завершился в первом туре, поскольку надо приступать к решению многочисленных проблем», — сказал Бжания в пятницу на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Отвечая на вопрос о своих конкурентах на выборах, он сказал: «Мне сложно оценивать шансы других кандидатов, 22 марта все будет ясно».

Кандидат в президенты Аслан Бжания находится в Москве. 29 февраля он встретится с московской абхазской диаспорой.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2020 17:46

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