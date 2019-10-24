ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.
В поздравлении Бганба отметил высокий профессионализм и умение Михаила Владимировича эффективно решать сложные задачи.
Глава Правительства выразил уверенность в укреплении абхазо-российских отношений и пожелал Мишустину крепкого здоровья, долголетия, успехов на высоком государственном посту.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
Последнее от
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ СООБЩИЛ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АСЛАНА БЖАНИЯ
- СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВАЛЕРИЯ БГАНБА И РАШИДА НУРГАЛИЕВА
- ГЕНПРОКУРОРУ АДГУРУ АГРБА ДАНО ПОРУЧЕНИЕ НАПРАВИТЬ В РФ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ АСЛАНА БЖАНИЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ ТРАНСПОРТИРОВАН В ОДНУ ИЗ КЛИНИК КРАСНОДАРА
- ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АДГУРА АРДЗИНБА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ