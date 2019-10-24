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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Вторник, 03 марта 2020 11:28
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Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.

В поздравлении Бганба отметил высокий профессионализм и умение Михаила Владимировича эффективно решать сложные задачи.

Глава Правительства выразил уверенность в укреплении абхазо-российских отношений и пожелал Мишустину крепкого здоровья, долголетия, успехов на высоком государственном посту.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

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