Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. 4 марта - день рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша (1949 – 2011 гг.). В этот день ему исполнился бы 71 год.

Если имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба связывают со становлением абхазского государства, выигранной войной, победой над врагом, то имя второго президента Сергея Багапша - с восстановлением территориальной целостности Республики Абхазия, окончательной победой над Грузией и, конечно же, международным признанием независимости республики.

*** Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Выпускник 10-й абхазской средней школы. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном. Во время учёбы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке.