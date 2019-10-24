 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
февраля 18 2020
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ

В мире

КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ
февраля 28 2020

КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ

Москва. ТАСС. 28 февраля. Как и многие другие его коллеги-гении — Вольфганг Амадей Моцарт, Феликс…
ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА ТУРЦИИ И СИРИИ В ИДЛИБЕ. ГЛАВНОЕ
февраля 28 2020
ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА ТУРЦИИ И СИРИИ В ИДЛИБЕ. ГЛАВНОЕ
ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
февраля 19 2020
ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

4 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША

Новости Среда, 04 марта 2020 10:15
Оцените материал
(0 голосов)
4 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. 4 марта - день рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша (1949 – 2011 гг.). В этот день ему исполнился бы 71 год.

Если имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба связывают со становлением абхазского государства, выигранной войной, победой над врагом, то имя второго президента Сергея Багапша - с восстановлением территориальной целостности Республики Абхазия, окончательной победой над Грузией и, конечно же, международным признанием независимости республики.

*** Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Выпускник 10-й абхазской средней школы. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном. Во время учёбы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке.

В 1972 году — начальник агрономического отдела Моквского эфиромасличного совхоза, служба в армии, затем на комсомольской работе — инструктор Абхазского обкома комсомола.

В 1978 году — зав. сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК ЛКСМ Грузии.

В 1980 году — первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.

В 1982 году — 1-й секретарь Очамчирского РК КП Грузии.

В 1992 году — 1-й заместитель председателя Совмина Абхазской АССР.

В 1993 году — 1-й заместитель председателя Совмина Республики Абхазия.

В 1995 году — 1-й вице-премьер Республики Абхазия.

В период войны 1992-1993 занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии, прежде всего — оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. Вёл большую организаторскую работу среди добровольцев Юга России и Северного Кавказа, опыт, знания и связи Багапша в Москве имели колоссальное значение для жизнеспособности республики в период блокады. Участвовал также в переговорном процессе по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта.

При С. Багапше была восстановлена юрисдикция Абхазского государства в верхней части Кодорского ущелья, контролируемого после войны грузинскими властями.

Именно при Багапше состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства Россией 26 августа 2008 года, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Возглавляемая Сергеем Багапшем официальная делегация Республики Абхазия в августе 2010 года впервые с ознакомительным визитом посетила страны Латинской Америки.

При президенте Багапше впервые после признания Россией независимости Абхазии, республику с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Владимир Путин (2009 г.), а в августе 2010 г. - тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни, 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчирского района, где покоятся его родители.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2020 10:35

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ» ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ (ИЗ КНИГИ "ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА") »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.