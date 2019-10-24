ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ (ИЗ КНИГИ "ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА")

Первый посол РФ в Абхазии Семен Григорьев: «Всю свою жизнь Сергей Васильевич посвятил борьбе за свободу, независимость и процветание своей Родины. Он войдет в историю как выдающийся политик, при котором начался процесс признания независимости Абхазии. С. В. Багапш был настоящим другом России и делал для развития всесторонних традиционных связей между нашими странами».

Александр Крылов, президент научного общества кавказоведов: «Его способность отстаивать собственные идеи, но одновременно слышать и учитывать чужое мнение, вызывала уважение в научной и экспертной среде. Он не отвергал достижений советского прошлого, был человеком традиционной абхазской культуры, который ценил сохранение с древних времен представлений, обычаев и уклада жизни. Сергей Васильевич был ярким и самобытным политиком, соединившим в себе прошлое и реалии современного мира...».

Батал Кобахия, депутат Народного Собрания – Парламента РА, Герой Абхазии: «... Сергей Васильевич на самом деле был весьма необычным человеком, и главное, в нем было одно важное качество: умение сдерживать и смягчать безумные противоречия и противостояния у себя в стране. Он был из тех лидеров, который, как бы ни обижался на критику и неприятие, никогда не пошел бы на крайние меры по отношению к своим оппонентам и народу. И именно это для нас очень важно. Можно сказать, что именно такие люди нужны сегодня в руководстве Абхазии, поскольку стремление к единству, несмотря на политические и общественные противоречия, единственная возможность сохранить мир и те достижения в Абхазии, которые наш народ имеет, несмотря на постоянное давление извне и навязывание нам неприемлемого образа жизни...»

Политолог Николай Злобин: «Я много раз в разных ситуациях встречался и общался с Сергеем Багапшем. Он был очень умным и обаятельным человеком. …

Сергей Багапш был сильным и умным политиком. Он был спокойным, смелым, веселым и глубоко порядочным человеком, обладающим талантом настоящего государственного деятеля высокого уровня.

Безусловно, он был харизматической личностью. Багапш пришел к власти вопреки пожеланиям Москвы, но заставил ее считаться с ним всерьез. В отличие от многих политиков на постсоветском пространстве он пользовался искренней поддержкой собственного народа. Удивительно, но небольшая Абхазия дала двух незаурядных политиков — самого Сергея Багапша и его предшественника, первого президента страны Владислава Ардзинбу.

Многие сегодня забывают, что, во-первых, независимость Абхазии началась не после признания ее Россией в августе 2008 года, а в результате ее собственного желания добиться этой независимости и победы в вооруженном конфликте с Грузией 15 годами раньше. Во-вторых, признание Россией Абхазии отнюдь не было благотворительным жестом со стороны Москвы, а соответствовало стратегическим национальным интересам России в этом регионе и международной политике в целом. Я с самого начала поддерживал это решение и до сих пор полагаю, что это был сильный шаг Дмитрия Медведева. Россия получила не только союзника в нестабильном регионе, но и возможность защищать и продвигать свои интересы на Кавказе. Грузия потеряла Абхазию в результате собственных политических ошибок.

В результате деятельности Сергея Багапша и его команды сегодня есть гораздо больше оснований считать, что Абхазия состоится как независимое государство. Причем как демократическое государство. Хотя препятствий на этом пути есть еще немало, а некоторые из них выросли уже после признания Абхазии со стороны России. Нельзя забыть мудрую позицию, которую занял Сергей Багапш во время событий августа 2008 года, не поддавшийся на уговоры, посулы и угрозы с различных сторон.

Смерть президента Багапша стала неожиданностью. Это трагедия для небольшой страны. Но я знаю, что среди его коллег есть люди, более чем способные вести дело государственного строительства демократической Абхазии дальше. Более того, способные добиться ее большего международного признания, без которого очень трудно проводить свою независимую политику. Такое признание — вместе с развитием национальной экономики — станет одной из главных задач будущего президента Абхазии.

… На постсоветском пространстве идет процесс складывания новой политической географии, стартовавший двадцать лет назад. Сергей Багапш внес свой заметный вклад в то, чтобы в этом важном процессе Абхазия участвовала в качестве одного из игроков, а не пассивного заложника чужих распасовок. Народ Абхазии должен быть глубоко благодарен этому человеку. Однако ему не менее благодарна должна быть Россия. Думается, что настанет время, когда на роль Сергея Багапша в постсоветской политике смогут смотреть по-другому даже в Грузии. Он был очень миролюбивым человеком и мог бы повторить слова великого грека Перикла, удерживавшего 15 лет Афины от войны: «пока я мог, я никого не заставил носить траур». В наше время далеко не все политики могут этим похвастаться».

Альберт Вартанян: "Багапш у армян имел большой авторитет. Он даже немного понимал армянский язык и мог завести разговор на любую животрепещущую тему. При Владиславе (Ардзинбе) мы войну выиграли, после войны поднимались в блокаду, при Багапше нас Россия признала... Мир и стабильность нам гарантировали"

Дмитрий Карцев: «Абхазия потеряла второго главу за неполные полтора года: весной 2010-го скончался Владислав Ардзинба, на прошлой неделе – Сергей Багапш. К этим политикам абхазы относились по-разному, но оба они стали символами страны. Во многом потому, что с начала 1990-ых были в центре событий, которые определяли судьбу Абхазии…».