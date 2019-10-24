«В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.03.2013 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая эпидемиологические данные по выявлению больных Covid-19 в сопредельных государствах, и в связи с особой контагиозностью вирусных заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях РА приказом Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия вводится строгий карантин до 7 апреля 2020 года», - сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Сухум. 4 марта 2020. Абазия-Информ . В лечебно-профилактических учреждениях Абхазии вводится строгий карантин до 7 апреля 2020 года. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.

Приказ о карантине включает в себя 18 пунктов, где содержатся все стандарты, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Карантин включает в себя целый ряд мер, в частности, всему медицинскому персоналу предписано использовать средства индивидуальной защиты постоянно при работе с больными, особенно в приемных отделениях, на первичном приеме. Перед приемом и после приема пациента использовать средства дезинфекции рук.

Также предписано усилить использование ультрафиолетовых облучателей через каждые 2 часа в приемных отделениях и постоянное применение проточных рециркуляторов в местах массового посещения больных и сопровождающих лиц (в коридорах, приемных отделениях, перед лабораториями, кабинетами функциональных исследований).

В медучреждениях должен быть обеспечен особый санитарно-дезинфекционный режим: трехкратная влажная обработка с применением дезинфектантов, дезобработка ручек, поверхностей санитарно-гигиенических приборов дезинфицирующими средствами при вирусных инфекциях.

Необходимо строго ограничить доступ в лечебно-профилактические учреждения родственников и посетителей, за исключением лиц, обслуживающих больных. Все те, кто задействован по уходу за больными, обязаны носить средства индивидуальной защиты в постоянном режиме при нахождении в ЛПУ.

Допуск посторонних лиц в ЛПУ строго запрещается.

На базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава должно быть организовано обучение по забору проб на исследование по коронавирусной инфекции и т.д.

Контроль за исполнением этого приказа возложен на заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Алхаса Конджария.