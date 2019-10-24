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Абхазия Информ

БГАНБА: ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАВЛЕНИИ БЖАНИЯ РАСЦЕНИВАЕМ КАК ПОПЫТКУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 04 марта 2020 11:34
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БГАНБА: ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАВЛЕНИИ БЖАНИЯ РАСЦЕНИВАЕМ КАК ПОПЫТКУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Инфором. В связи с распространением в ряде российских СМИ информации об отравлении депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.

По словам Бганба, это расценивается как неприкрытая попытка дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.

Бганба потребовал «незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки».

***

РЕЧЬ ВАЛЕРИЯ БГАНБА

"Господин Посол!

Хочу обратить Ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты Бжания Аслана Георгиевича со ссылкой на анонимные источники.

Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.

Руководство Республики Абхазия требует:

1) Незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки;

2) Генеральной прокуратуре Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А.Г. на территории Российской Федерации.

Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия".

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2020 11:39

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