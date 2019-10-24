БГАНБА: ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАВЛЕНИИ БЖАНИЯ РАСЦЕНИВАЕМ КАК ПОПЫТКУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Инфором. В связи с распространением в ряде российских СМИ информации об отравлении депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.
По словам Бганба, это расценивается как неприкрытая попытка дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.
Бганба потребовал «незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки».
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РЕЧЬ ВАЛЕРИЯ БГАНБА
"Господин Посол!
Хочу обратить Ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты Бжания Аслана Георгиевича со ссылкой на анонимные источники.
Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.
Руководство Республики Абхазия требует:
1) Незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки;
2) Генеральной прокуратуре Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А.Г. на территории Российской Федерации.
Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия".
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