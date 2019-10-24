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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ РА: КРАСНОДАРСКИЕ МЕДИКИ ДИАГНОСТИРОВАЛИ У БЖАНИЯ ДВУХСТОРОННЮЮ ПОЛИСЕГМЕНТАРНУЮ ПНЕВМОНИЮ

Новости Среда, 04 марта 2020 12:15
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Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. 4 марта в министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания, который 2 марта был госпитализирован в клинику г. Сочи, а затем доставлен на вертолете в первую краевую больницу Краснодара, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Краснодарские медики диагностировали у Бжания двухстороннюю полисегментарную пневмонию. На данный Бжания проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии продолжает оказывать все необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления Аслана Бжания.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2020 12:20

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