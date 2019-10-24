МИНЗДРАВ РА: КРАСНОДАРСКИЕ МЕДИКИ ДИАГНОСТИРОВАЛИ У БЖАНИЯ ДВУХСТОРОННЮЮ ПОЛИСЕГМЕНТАРНУЮ ПНЕВМОНИЮ
Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. 4 марта в министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания, который 2 марта был госпитализирован в клинику г. Сочи, а затем доставлен на вертолете в первую краевую больницу Краснодара, сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Краснодарские медики диагностировали у Бжания двухстороннюю полисегментарную пневмонию. На данный Бжания проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии продолжает оказывать все необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления Аслана Бжания.
Последнее от
- БГАНБА: ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАВЛЕНИИ БЖАНИЯ РАСЦЕНИВАЕМ КАК ПОПЫТКУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
- В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ СТРОГИЙ КАРАНТИН ДО 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
- ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ (ИЗ КНИГИ "ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА")
- КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
- 4 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША