МИНЗДРАВ РА: КРАСНОДАРСКИЕ МЕДИКИ ДИАГНОСТИРОВАЛИ У БЖАНИЯ ДВУХСТОРОННЮЮ ПОЛИСЕГМЕНТАРНУЮ ПНЕВМОНИЮ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. 4 марта в министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания, который 2 марта был госпитализирован в клинику г. Сочи, а затем доставлен на вертолете в первую краевую больницу Краснодара, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Краснодарские медики диагностировали у Бжания двухстороннюю полисегментарную пневмонию. На данный Бжания проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии продолжает оказывать все необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления Аслана Бжания.