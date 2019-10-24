РОССИЯ ИЗУЧИТ ОБРАЩЕНИЕ ВЛАСТЕЙ АБХАЗИИ О ВОЗМОЖНОМ ОТРАВЛЕНИИ АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-ИНформ . Обращение руководства Абхазии с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доведено до руководства России и соответствующим образом проанализировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. О причинах госпитализации не сообщалось. Во вторник появилась информация, что медики поставили Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом". После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжании.