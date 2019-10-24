СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Новости Среда, 04 марта 2020 15:16
Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о создании межведомственного оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
В межведомственный оперативный штаб входят:
- Цахнакия Т.М. – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия - руководитель Штаба;
- Бобуа А.А. – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
- Квициния Л.К. – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
- Какоба А.П. – министр просвещения Республики Абхазия;
- Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;
- Кварацхелия Л.С. – заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия;
- Скорик Л.В. – главный Государственный санитарный врач Республики Абхазия;
- Тарба Р.Б. – Военный прокурор Республики Абхазия;
- Чачхиани Н.Г. – заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, начальник Пограничного отряда;
- Главы администраций городов и районов Республики Абхазия.
Министерству финансов поручено изыскивать средства по финансированию мероприятий, реализуемых межведомственным оперативным штабом.
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