 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

1-Й ОТБОРОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЛИГИ ДЗЮДО «ЮНОСТЬ АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 26 апреля 2024 18:47
Оцените материал
(0 голосов)
1-Й ОТБОРОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЛИГИ ДЗЮДО «ЮНОСТЬ АБХАЗИИ»

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта им. С.В. Багапш, впервые прошёл 1-й отборочный Межрегиональный турнир лиги дзюдо «Юность Абхазии», среди юношей 2011-2012 г.р. В турнире приняли участие четыре сборные команды г. Сухум, г. Н.Афон, Очамчырского и Сухумского районов.

Соревнования впервые проводились как командные – «Стенка на стенку» (по 8 спортсменов с каждой команды).

По итогам турнира, 1 место заняли спортсмены г. Сухум, 2 место – Нового Афона, 3 место – Очамчирского района и 4 место у Сухумского района.

Данные соревнования проводились как отборочные, в рамках подготовки к стартам в Международной лиге дзюдо «Триумф Energy». Из лучших спортсменов, проявивших себя в этом турнире, будет сформирована сборная юношеская команда Абхазии, которая начнёт подготовку к Международному турниру.

Организаторы мероприятия – МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерация дзюдо Абхазии.

Состав команды г.Сухум – победителей отборочного Межрегионального турнира:

Нерсесян Самвел – 34 кг, Аристава Нарт – 38 кг, Мадоян Грант – 42 кг, Григорян Левон – 46 кг, Чкадуа Нестор – 50 кг, Мкртчян Михаил – 55 кг, Узунян Андрей – 60 кг,

Эбжноу Давид – свыше 60 кг.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2024 19:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ТРЕНИНГИ ПО ВОПРОСАМ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ КАШТАНОВ НА ПЛЯЖАХ ПИЦУНДЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.