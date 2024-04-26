Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта им. С.В. Багапш, впервые прошёл 1-й отборочный Межрегиональный турнир лиги дзюдо «Юность Абхазии», среди юношей 2011-2012 г.р. В турнире приняли участие четыре сборные команды г. Сухум, г. Н.Афон, Очамчырского и Сухумского районов.

Соревнования впервые проводились как командные – «Стенка на стенку» (по 8 спортсменов с каждой команды).

По итогам турнира, 1 место заняли спортсмены г. Сухум, 2 место – Нового Афона, 3 место – Очамчирского района и 4 место у Сухумского района.

Данные соревнования проводились как отборочные, в рамках подготовки к стартам в Международной лиге дзюдо «Триумф Energy». Из лучших спортсменов, проявивших себя в этом турнире, будет сформирована сборная юношеская команда Абхазии, которая начнёт подготовку к Международному турниру.

Организаторы мероприятия – МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерация дзюдо Абхазии.

Состав команды г.Сухум – победителей отборочного Межрегионального турнира:

Нерсесян Самвел – 34 кг, Аристава Нарт – 38 кг, Мадоян Грант – 42 кг, Григорян Левон – 46 кг, Чкадуа Нестор – 50 кг, Мкртчян Михаил – 55 кг, Узунян Андрей – 60 кг,

Эбжноу Давид – свыше 60 кг.