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Абхазия Информ

НА ПЛЯЖАХ ПИЦУНДЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ

Новости Пятница, 26 апреля 2024 19:33
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НА ПЛЯЖАХ ПИЦУНДЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии курорты готовятся к летнему сезону. Арендаторов пляжей в Пицунде обязали обеспечить безопасность отдыхающих. Будут установлены новые спасательные вышки. В Пицунде работают над тем, чтобы пляжный сезон 2024 года прошел хорошо, ведутся работы по обеспечению безопасности туристов в море.

«Мы обязуем предпринимателей, которые берут берег в пользование, обустроить на пляжах спасательные вышки и иметь все необходимое оборудование для обеспечения безопасности», – замглавы администрации курорта Даута Вардания.

На пляжах больших пансионатов и отелей это все на хорошем уровне, работают обученные спасатели, отметил он.

В этом году на пляжах появится несколько новых спасательных вышек на городских пляжах, сообщил Вардания.

Отметим, что в Пицунде пляжи галечные, а в соседних поселках можно найти песчаные пляжи.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2024 19:35

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