НА ПЛЯЖАХ ПИЦУНДЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ
Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии курорты готовятся к летнему сезону. Арендаторов пляжей в Пицунде обязали обеспечить безопасность отдыхающих. Будут установлены новые спасательные вышки. В Пицунде работают над тем, чтобы пляжный сезон 2024 года прошел хорошо, ведутся работы по обеспечению безопасности туристов в море.
«Мы обязуем предпринимателей, которые берут берег в пользование, обустроить на пляжах спасательные вышки и иметь все необходимое оборудование для обеспечения безопасности», – замглавы администрации курорта Даута Вардания.
На пляжах больших пансионатов и отелей это все на хорошем уровне, работают обученные спасатели, отметил он.
В этом году на пляжах появится несколько новых спасательных вышек на городских пляжах, сообщил Вардания.
Отметим, что в Пицунде пляжи галечные, а в соседних поселках можно найти песчаные пляжи.
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