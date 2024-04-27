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Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАТАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ 2024

Новости Суббота, 27 апреля 2024 13:32
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ТПП АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАТАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ 2024

Сухум. 27 апреля 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия в торжественной обстановке провела презентацию XVI-го Каталога предприятий 2024. В этом году каталог был посвящен образованию, поэтому среди почетных гостей были представители этой сферы деятельности, а также предприниматели.

Открывая презентацию, президент ТПП Тамила Мерцхулава отметила, что каталог, как деловое издание, является основным источником информации для представителей многих сфер деятельности, а также для бизнес-сообщества зарубежных стран.

«В этом году мы решили уделить внимание образованию, и эта тема возникла неспроста, потому что образование, во все времена занимало важное место в жизни общества. Более того, оно играет важную роль в формировании личности каждого человека, помогает странам экономически процветать, потому что образование связано с получением знаний и возможностью разумно применять их в нашей жизни, а также улучшать жизнь других людей. Таким образом, образование является ключевым элементом для обеспечения устойчивого социального и экономического развития общества», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она отметила, что в каталоге можно ознакомиться с мнением специалистов в сфере образования как среднего, так и профессионально-технического и высшего. Они не только рассказывают о своей работе, но и поднимают существующие на сегодняшний день проблемы. Кроме того, своим мнением о качестве образования и необходимых для их деятельности профессий, делятся предприниматели.

Тамила Мерцхулава выразила огромную благодарность Министерству по налогам и сборам, районным налоговым инспекциям за активное содействие в сборе информации при подготовке Каталога предприятий 2024.

На презентации также выступили: замминистра просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия, председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делами СМИ Инар Садзба, начальник Муниципального учреждения администрации г. Сухум «Управление образования» Астанда Таркил, директор частной школы «Алашара» Марина Пилия и директор первой IT-школы в Абхазии Дамей Джонуа.

Они поздравили Торгово-промышленную палату с выходом нового каталога, рассказали о своей работе, существующих проблемах и высказали пожелания в плане улучшения качества образования в Абхазии.

После того, как официальная часть мероприятия подошла к концу, участникам презентации была предоставленная возможность ознакомиться с экспозицией продукции изготовленной местными предпринимателями, в том числе и членами ТПП Абхазии.

Гости мероприятия смогли попробовать местные компоты и джемы, пиво и леденцы, цукаты и мармелад, пастилу и сухофрукты, чай и зелень, а также посмотреть производимые индивидуальными предпринимателями народные музыкальные инструменты и деревянные изделия.

А затем все смогли насладиться концертом оркестра народных инструментов им. О.Хунцария.

Хотим отметить, что подготовка и выпуск ежегодного делового издания – это трудоемкий и долгий процесс. Каталог выходит ежегодно, он постоянно обновляется и тщательно модерируется. Тираж издания – 1000 экземпляров.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 27 апреля 2024 13:35

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