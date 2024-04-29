КОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Подмосковье состоялось закрытие сезона стартов в закрытом помещении. 16 спортивных пар разыграли между собой Кубок Абхазии по конкуру. Маршрут Гран-При с высотой препятствий до 150 см прошел на боевом поле конно-спортивного клуба «Виват, Россия!».

Соревнования посетили президент Абхазии Аслан Бжания, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициниа, вице-президент ФКСР Руслан Киреев, советник президента ФКСР Максим Кретов, мастера спорта международного класса Харлам Симония и Ахрик Цвейба, а также заслуженный мастер спорта Владимир Туганов.

Курс-дизайнер турнира Илья Большаков предложил участникам Гран-При непростую задачу – через 13 препятствий им предстояло совершить 16 прыжков. Лидеров ожидала перепрыжка, в которую вошли 5 спортивных пар, без ошибок справившихся с основной дистанцией.

Временную планку для соперников первым установил Сергей Петров. Его жеребец Ламур Зет остановил секундомер на отметке 44,34 сек. Попытки догнать лидеров успехом не увенчались – лучшее время перепрыжки – 42,74 сек - показала Наталия Симония, однако, ее партнер Кваренги допустил один повал. Это позволило паре занять только третье место.

Иван Малюгин и Милан МС справились с перепрыжкой без повалов, но, даже показав смелую подрезку не смогли догнать Сергея Петрова, ставшего победителем маршрута.

Ранее был проведен и Кубок памяти воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Победительницей маршрута с высотой препятствий до 140 см и обладательницей трофея стала Дария Щербатых.

Кубок Абхазии состоялся уже в пятый раз, но впервые прошел на площадке КСК «Виват, Россия!».

Инициатором проведения этого турнира стал неоднократный чемпион СССР по конкуру Харлам Симония.