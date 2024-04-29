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Абхазия Информ

КОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 19:25
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КОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Подмосковье состоялось закрытие сезона стартов в закрытом помещении. 16 спортивных пар разыграли между собой Кубок Абхазии по конкуру. Маршрут Гран-При с высотой препятствий до 150 см прошел на боевом поле конно-спортивного клуба «Виват, Россия!».

Соревнования посетили президент Абхазии Аслан Бжания, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициниа, вице-президент ФКСР Руслан Киреев, советник президента ФКСР Максим Кретов, мастера спорта международного класса Харлам Симония и Ахрик Цвейба, а также заслуженный мастер спорта Владимир Туганов.

Курс-дизайнер турнира Илья Большаков предложил участникам Гран-При непростую задачу – через 13 препятствий им предстояло совершить 16 прыжков. Лидеров ожидала перепрыжка, в которую вошли 5 спортивных пар, без ошибок справившихся с основной дистанцией.

Временную планку для соперников первым установил Сергей Петров. Его жеребец Ламур Зет остановил секундомер на отметке 44,34 сек. Попытки догнать лидеров успехом не увенчались – лучшее время перепрыжки – 42,74 сек - показала Наталия Симония, однако, ее партнер Кваренги допустил один повал. Это позволило паре занять только третье место.

Иван Малюгин и Милан МС справились с перепрыжкой без повалов, но, даже показав смелую подрезку не смогли догнать Сергея Петрова, ставшего победителем маршрута.

Ранее был проведен и Кубок памяти воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Победительницей маршрута с высотой препятствий до 140 см и обладательницей трофея стала Дария Щербатых.

Кубок Абхазии состоялся уже в пятый раз, но впервые прошел на площадке КСК «Виват, Россия!».

Инициатором проведения этого турнира стал неоднократный чемпион СССР по конкуру Харлам Симония.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 19:36

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