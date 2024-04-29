ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА ОТКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА РФ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. На краснодарском ипподроме состоялось открытие скакового сезона Российской Федерации 2024 года. Мероприятие посетила делегация из Абхазии во главе с советником президента Абхазии по спорту Ахрой Ашуба.

В первый день открытия сезона на краснодарском ипподроме были проведены 10 скачек.

Пятая скачка была проведена под патронажем президента Абхазии и была посвящена памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В скачках, посвящённых памяти погибших, приняло участие 12 скакунов. Второе места взял жеребец абхазского конезаводчика Ашуба А.Н. «Джалил Грант».

На девятой скачке первым преодолел финишную черту конь абхазского конезаводчика Пачалия А.А. по кличке «Апсны Голд».