В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ТРЕНИНГИ ПО ВОПРОСАМ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ КАШТАНОВ

Каштановые леса – это уникальный природный компонент экосистемы в Абхазии, исторически игравший важную роль. На сегодняшний момент в каштановых лесах Абхазии наблюдаются серьезные деградационные процессы. В первую очередь это связано с распространением грибкового патогена крифонектрия (Cryphonectria parasitica). Вдобавок к этому, начиная с 2018-2019 г. идет активное расселение инвазивного вредителя восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus).

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается серия тренингов по вопросам болезней и вредителей каштанов для пчеловодов из всех районов.

Этот вредитель представляет угрозу каштановым лесам, заметно снижая их продуктивность. Каштановые леса, подвергшиеся заселению орехотворки, спустя короткое время практически перестают цвести, и, как следствие, давать пыльцу, мед и плоды. Все это несет экономические риски в первую очередь для пчеловодов.

Для повышения осведомленности о существующих рисках и проблемах каштановых лесов эксперт ФАО ООН Михаил Кирия проводит серию тренингов для пчеловодов по данной тематике.

В ходе презентации он предоставляет подробную информацию о болезнях и вредителях каштанов в Абхазии, рассказывает о существующих методах контроля и борьбы с ними.

«Данная проблема каштановых лесов неоднократно поднималась проектным офисом ФАО ООН, мы проводили мониторинговые выезды для оценки ситуации, создали полноценную микологическую лабораторию в Институте экологии, которая

фокусируется, в том числе и на крифонектрии, проводили тесты по использованию

клеевых ловушек для орехотворки. Проникновение орехотворки ставит новые вызовы, и очевидно, что тут необходим комплексный подход. Тренинги – это лишь один из этих компонентов. Кроме того, мы продолжаем выращивать на базе АбНИЛОС саженцы каштанов, устойчивых к крифонектрии. В дальнейшем планируется их передача заинтересованным лицам», – рассказал эксперт проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.

Подобные мероприятия несомненно повышают общий уровень знаний и понимания о существующих проблемах и являются полезным инструментом в вопросах актуализации проблемы сохранения каштановых лесов Абхазии.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.