В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ТРЕНИНГИ ПО ВОПРОСАМ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ КАШТАНОВ
Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается серия тренингов по вопросам болезней и вредителей каштанов для пчеловодов из всех районов.
Каштановые леса – это уникальный природный компонент экосистемы в Абхазии, исторически игравший важную роль. На сегодняшний момент в каштановых лесах Абхазии наблюдаются серьезные деградационные процессы. В первую очередь это связано с распространением грибкового патогена крифонектрия (Cryphonectria parasitica). Вдобавок к этому, начиная с 2018-2019 г. идет активное расселение инвазивного вредителя восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus).
Для повышения осведомленности о существующих рисках и проблемах каштановых лесов эксперт ФАО ООН Михаил Кирия проводит серию тренингов для пчеловодов по данной тематике.
В ходе презентации он предоставляет подробную информацию о болезнях и вредителях каштанов в Абхазии, рассказывает о существующих методах контроля и борьбы с ними.
«Данная проблема каштановых лесов неоднократно поднималась проектным офисом ФАО ООН, мы проводили мониторинговые выезды для оценки ситуации, создали полноценную микологическую лабораторию в Институте экологии, которая
фокусируется, в том числе и на крифонектрии, проводили тесты по использованию
клеевых ловушек для орехотворки. Проникновение орехотворки ставит новые вызовы, и очевидно, что тут необходим комплексный подход. Тренинги – это лишь один из этих компонентов. Кроме того, мы продолжаем выращивать на базе АбНИЛОС саженцы каштанов, устойчивых к крифонектрии. В дальнейшем планируется их передача заинтересованным лицам», – рассказал эксперт проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.
Подобные мероприятия несомненно повышают общий уровень знаний и понимания о существующих проблемах и являются полезным инструментом в вопросах актуализации проблемы сохранения каштановых лесов Абхазии.
Мероприятия проходят в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.