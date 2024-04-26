СКАЧКИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. 27 апреля на Краснодарском ипподроме состоится открытие скакового сезона. Скачки на 1800 метров будут посвящены памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В соревнованиях примут участие и лошади абхазских коневладельцев.

В скачке Открытия скакового сезона на 1800 метров среди арабских лошадей трех лет примут участие скакун по кличке Колхида Терск Госкомитета и Осман Абан Беслана Абхазава.

В скачке на приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов примет участие скакун Джалил Гранд Ахры Ашуба.

В восьмой скачке скакового дня на 1600 метров примет участие лошадь Адгура Пачалия – Апсны Мисс.