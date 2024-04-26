ДАМЕЙ КОНДЖАРИЯ СТАЛ ВТОРЫМ НА DAGESTAN WILD TRAIL 2024

«Из Абхазии покорять горы Дагестана отправилась четверка смельчаков. Главным триумфатором всей гонки, вне сомнений, является Дамей Конджария. Он сотворил невозможное – являясь крепким трейлраннером, но не считаясь фаворитом, он бежал 17 часов без остановки по горам, обогнал 188 спортсменов и занял второе место на сложнейшей ультрадистанции в 120 км с набором высоте более 6000 м»,п – отмечает Федерация легкой атлетики.

В соперниках у него были сильные опытные горняки, и при этом Дамею до золота не хватило всего полчаса.

На дистанции 65 км с набором 4000 м Абхазию представлял триатлет Саид Аргун. Он выжал все возможное из своей формы, обогнал 500 человек со всей России и занял достойное место.

На дистанции в 35 км с набором 1700 м выступали Астамур Мамед-оглы и Денис Саманба. Астамур дебютировал на сложной трассе в трейлраннинге и финишировал с хорошим временем. Денис занял четвертое место из 974 человек, в нескольких минут от серебра.

«Дамей уже в Сухуме, восстанавливается и обдумывает дальнейшие планы. Денис своим выступлением не доволен и ждет реванша. Парни довольны поездкой и красотами как Дагестана, так и самой горной трассы», – отмечает Федерация легкой атлетики Абхазии.