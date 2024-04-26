ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент тепло поприветствовал гостей и отметил, что руководство Абхазии придаёт важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации. «Вы прибыли с особой миссией, которая заключается в том, чтобы наладить тесное общение с Вашей областью, что, безусловно, приведет к реализации большого количества добрых дел», – сказал Аслан Бжания.

Пользуясь случаем, президент передал приглашение губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому посетить Абхазию в летний период.

Ваге Петросян поблагодарил Аслана Бжания за приглашение и тёплый приём. «Наши встречи уже стали доброй традицией. С каждым визитом я с радостью замечаю, как динамично меняется Сухум. Все меньше остается следов трагедии 30-летней давности. Радостно видеть, как республика расцветает», – сказал первый замгубернатора Архангельской области.

Он также подчеркнул положительную динамику в торговом обороте между Абхазией и Архангельской областью, который в 2023 году вырос почти в 10 раз. Петросян выразил надежду на то, что в следующий визит он сможет воспользоваться прямым авиасообщением «Архангельск – Сухум».

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает сайт президента.