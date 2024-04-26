 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАК ПРОШЛА АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» В СУХУМЕ

Новости Пятница, 26 апреля 2024 18:20
Оцените материал
(0 голосов)
КАК ПРОШЛА АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» В СУХУМЕ

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. Библионочь – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, которая проходит в апреле. В Абхазии акция проводится с 2017 года. Посещают её жители и гости республики, ученики школ, воспитанники детских садов, студенты, и многие другие.

В этом году «Библионочь» прошла 25 апреля в стенах Национальной библиотеки республики Абхазия им. И. Г. Папаскир. На этот раз она была посвящена 150-летию Д. И. Гулиа, народного абхазского писателя и поэта, патриарха абхазской литературы. В акции приняли участие почетные гости, в их числе – Миясат Шейховна Муслимова, поэт, переводчик, литературный критик, член редколлегии литературного журнала «День и ночь», лауреат премии «Золотое перо России», премии А. Сахарова «За журналистику как поступок», литературной премии им. Р. Гамзатова.

Директор библиотеки Борис Чолария отметил важность акции, поблагодарил всех присутствующих и участников мероприятия: «Каждый год тематика библионочи меняется. Работники каждого отдела осуществляют различные проекты. Работники отдела национальной литературы предложили посвятить эту литературную встречу 150-летрю основоположника абхазской художественной литературы Д. И. Гулия. К счастью, на сегодняшний день у всех районов Абхазии, от Гагрского до Галского, есть возможность проводить проекты, посвященные его творчеству». Особенную благодарность он выразил воспитанникам детского сада «Алашара», с чьего выступления и началась «Библионочь».

На каждом этаже организовали площадки для развлекательных мероприятий и книжных выставок. На первом этаже провели буккроссинг – перекрестный обмен книгами, викторину «Абхазская поэзия» и книжную выставку «В мире редких книг». На втором этаже прошли выставка «Я с книгой познаю мир» и концерт с участием районных коллективов. На третьем этаже открыли выставку «И вновь душа поэзией полна». Там же состоялся «Литературный квартирник» с участием молодых поэтов и писателей. Член Союза писателей Абхазии Дмитрий Габелия и Ахра Харчилава, знакомили публику со своими стихами, а также читали произведения известных абхазских писателей и поэтов. Кроме того, были показаны фильмы на абхазском и русском языках «Сандро из Чегема» и «Детство Чика».

У присутствующих была возможность поиграть в настольные игры - пинг-понг и шахматы. Площадку на четвертом этаже посвятили 150-летию со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулиа. Там же организаторы акции открыли книжную выставку «Творчество Дмитрия Гулиа».

В конце вечера состоялась акция «Свободный микрофон», в которой у каждого желающего была возможность прочитать стихи или отрывки из прозы. Социально-культурная акция «Библионочь. Читаем вместе» завершилась развлекательной программой с танцами, песнями и сценками.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2024 18:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МЕТАДОН ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.