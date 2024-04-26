КАК ПРОШЛА АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» В СУХУМЕ

Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. Библионочь – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, которая проходит в апреле. В Абхазии акция проводится с 2017 года. Посещают её жители и гости республики, ученики школ, воспитанники детских садов, студенты, и многие другие.

В этом году «Библионочь» прошла 25 апреля в стенах Национальной библиотеки республики Абхазия им. И. Г. Папаскир. На этот раз она была посвящена 150-летию Д. И. Гулиа, народного абхазского писателя и поэта, патриарха абхазской литературы. В акции приняли участие почетные гости, в их числе – Миясат Шейховна Муслимова, поэт, переводчик, литературный критик, член редколлегии литературного журнала «День и ночь», лауреат премии «Золотое перо России», премии А. Сахарова «За журналистику как поступок», литературной премии им. Р. Гамзатова.

Директор библиотеки Борис Чолария отметил важность акции, поблагодарил всех присутствующих и участников мероприятия: «Каждый год тематика библионочи меняется. Работники каждого отдела осуществляют различные проекты. Работники отдела национальной литературы предложили посвятить эту литературную встречу 150-летрю основоположника абхазской художественной литературы Д. И. Гулия. К счастью, на сегодняшний день у всех районов Абхазии, от Гагрского до Галского, есть возможность проводить проекты, посвященные его творчеству». Особенную благодарность он выразил воспитанникам детского сада «Алашара», с чьего выступления и началась «Библионочь».

На каждом этаже организовали площадки для развлекательных мероприятий и книжных выставок. На первом этаже провели буккроссинг – перекрестный обмен книгами, викторину «Абхазская поэзия» и книжную выставку «В мире редких книг». На втором этаже прошли выставка «Я с книгой познаю мир» и концерт с участием районных коллективов. На третьем этаже открыли выставку «И вновь душа поэзией полна». Там же состоялся «Литературный квартирник» с участием молодых поэтов и писателей. Член Союза писателей Абхазии Дмитрий Габелия и Ахра Харчилава, знакомили публику со своими стихами, а также читали произведения известных абхазских писателей и поэтов. Кроме того, были показаны фильмы на абхазском и русском языках «Сандро из Чегема» и «Детство Чика».

У присутствующих была возможность поиграть в настольные игры - пинг-понг и шахматы. Площадку на четвертом этаже посвятили 150-летию со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулиа. Там же организаторы акции открыли книжную выставку «Творчество Дмитрия Гулиа».

В конце вечера состоялась акция «Свободный микрофон», в которой у каждого желающего была возможность прочитать стихи или отрывки из прозы. Социально-культурная акция «Библионочь. Читаем вместе» завершилась развлекательной программой с танцами, песнями и сценками.