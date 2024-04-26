НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МЕТАДОН
Сухум. 26 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации на т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта должностные лица оперативных подразделений ГТК совместно с сотрудниками линейного отделения милиции досмотрели автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением гражданина Абхазии Петикяна А.С. Машина направлялась из Российской Федерации в Абхазию. В салоне автомобиля под обшивкой порога были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом, их изъяли и направили на экспертизу.
Согласно заключению ЭКЦ МВД РА, в свертках находилось наркотическое средство метадон общей массой 0,23 грамма.
Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.
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