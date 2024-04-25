ЗАПУСК ШКОЛЫ МГИМО В АГУ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете в рамках открытия школы МГИМО на базе АГУ состоялась встреча студентов и преподавателей с российским политологом, ведущим научным сотрудником Центра евро-атлантической безопасности и Института международных исследований, главным редактором журнала «Международная аналитика», доцентом кафедры международных отношений и внешней политики России, кандидатом исторических наук Сергеем Мирославовичем Маркедоновым.

Приветствуя гостей, ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что в АГУ есть Центр науки и образования МГУ, а сейчас намечается еще одно важное событие.

«25 апреля ректор МГИМО Анатолий Торкунов направит в АГУ видеообращение, в котором он предлагает создать школу МГИМО при АГУ». По словам академика Алеко Гварамия, сегодня в меняющемся мире особое внимание надо уделять международным отношениям и истории: «Наш вуз всячески способствует тому, чтобы расширять кругозор студентов в этом направлении, и открытие школы МГИМО в АГУ будет еще одним важным аспектом в области образования и международных отношений», – сказал Гварамия.

В своем выступлении глава МИД Абхазии Инал Ардзинба выразил надежду, что запуск школы сделает более заметным нашу республику в мировом сообществе: «В условиях современного многополярного мира важно иметь представление о месте и роли, которую занимает наша республика. Знание места и позиции своей страны в геополитике позволяет лучше понимать ее положение в контексте глобальных процессов», – отметил глава МИД.

Инал Ардзинба в своей речи подчеркнул, что школа будет не только набором лекций, а площадкой общения с людьми, которые могут открыть новые возможности в жизни студентов.

Тема выступления Сергея Маркедонова была посвящена российской политике на Кавказе, а также актуальным проблемам современной политики и геополитики.

Студенты, преподаватели и гости университета имели возможность задать вопросы и обсудить важные темы с Сергеем Маркедоновым, услышать его точку зрения на различные аспекты мировой политики и получить ценные знания и аналитические выводы.