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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ ТУРПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» СОВЕРШИЛ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС В СУХУМ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:20
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РОССИЙСКИЙ ТУРПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» СОВЕРШИЛ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС В СУХУМ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Российский турпоезд «Ласточка» совершил тестовый рейс в Сухум. Об этом говорится в сообщении РУП «Абхазская железная дорога» в Telegram.

«Состоялся тестовый проезд электропоезда «Ласточка» до ж/д вокзала Сухум», – отметили там.

Люди встретили прибытие состава аплодисментами.

В апреле главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа рассказал ТАСС, что специалисты перед прибытием состава проводили ремонтные работы на отрезке железной дороги от Гагры до столицы Абхазии. По его словам, была проделана большая работа также и на путях, которые очистили от деревьев и веток. Он отметил, что тестовый рейс необходим для выявления проблем.

23 апреля эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР) перечислили шесть популярных направлений, куда россияне могут отправиться в путешествие без заграничных паспортов и виз. В этот список вошла Абхазия. Самым удобным способом добраться до нее эксперты назвали перелет до Сочи, откуда маршрутки перевозят туристов через границу.

Абхазия вошла и в список самых бюджетных направлений.

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