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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ МГИКА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МИССИИ ДОБРО» В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:12
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СТУДЕНТЫ МГИКА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МИССИИ ДОБРО» В АБХАЗИИ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Стартовал первый выезд российских волонтнров – участников международной волонтёрской программы «Миссии ДОБРО» в 2024 году. При поддержке Ассоциации волонтёрских центров (ДОБРО.РФ) и Россотрудничества 32 студента и преподавателя МГИКа познакомят жителей Абхазии с традициями русской культуры.

«Они готовы поделиться своим опытом с работниками культуры всех районов Абхазии. Программой предусмотрены мастер-классы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно для Абхазии, и я надеюсь эти занятия помогут детям раскрыться, а работникам – узнать новые подходы в этой области», – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрии Федотов.

В Абхазии студенты и преподаватели МГИКа рассказывают руководителям и сотрудникам культурных учреждений Абхазии, как запустить стартап, как привить молодёжи любовь и уважение к памятникам культуры. А также организуют концерты в музеях и интеллектуальные игры, посвящённые 225-летию Александра Пушкина.

«Для меня Миссия – это возможность познать культуру Абхазии и, конечно же, обогатить её нашей русской культурой. Познакомить граждан Абхазии с теми особенностями, которыми мы владеем и чтим», – поделилась участница «Миссии ДОБРО», волонтёр МГИК Анастасия Алятина.

В городе Гал российские волонтеры познакомили детей с ОВЗ с техникой росписи по стеклу. Подростки сами вырисовывали контуры на стекле, а после расписывали акрилом цветы и узоры.

«Мы привезли в Абхазию то, что делали наши предки, – рассказал волонтёр Давид Белецкий. – Я думаю, что всё, что мы делаем здесь – полезно».

В 2023 году «Миссия ДОБРО» завершилась тоже в Абхазии. Тогда российские медики – врач-ортопед, нейропсихолог и педагог-психолог – консультировали специалистов и родителей, осматривали детей в Сухуме, Гале, Очамчыре и Гудауте. Эта «Миссия» стала 20-ой за три года реализации международной программы Россотрудничеством и Ассоциацией волонтёрских центров.

«Миссии ДОБРО» – это формат общественной дипломатии, когда сотрудничество между странами строится на поддержке и взаимовыручке. Это сотрудничество очень крепкое, – рассказала нам руководитель Центра международных проектов Ассоциации волонтёрских центров (ДОБРО.РФ) Лейла Бадалова. – Для нас показательно, что бренд «российского волонтёра» распространяется в других странах как сарафанное радио: на следующий год у нас есть запросы на волонтёрскую помощь из 20 стран СНГ, Африки и Латинской Америки».

За всё время российские специалисты-добровольцы помогли более чем 7 тысячам человек в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Беларуси, Сирии, Пакистане, Египте, Таджикистане, Индии, Непале.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 19:19

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