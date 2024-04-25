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Абхазия Информ

В МВД ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:10
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В МВД ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона.

Открывая совещание, министр отметил, что внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства.

Особые акценты Роберт Киут расставил на строгом соблюдении служебной дисциплины со стороны всех сотрудников органов внутренних дел – вежливом обращении с гражданами в рамках правового поля. Министр дал указания о проведении образовательной и служебно-воспитательной работе с личным составом подразделений ГАИ.

О принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности доложил заместитель министра Беслан Чкадуа.

О готовности к переходу на усиленный режим работы СОБР МВД, оказанию силовой поддержке оперативным службам и подразделениям милиции общественной безопасности доложил заместитель министра Ращ Цвижба.

Начальники ГОРРОВД отчитались о положении дел на вверенных территориях, комплекте и расстановке личного состава и готовности к обеспечению правопорядка в период летнего курортного сезона.

В целях повышения эффективности отдельных направлений служб министром даны указания оптимизировать штатное расписание ведомства. Отдельно наращивается материально-техническое обеспечение подразделений министерства внутренних дел. Вместе с тем, Роберт Киут обязал взять под личную ответственность сотрудников за каждое автотехническое средство.

Министр призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, уверил, что со стороны руководства МВД будет оказана усиленная материально-техническая помощь.

По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения.

Об этом сообщает сат МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 19:12

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