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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИЗЪЯТО ЗАПРЕЩЕННОЕ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:08
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У ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИЗЪЯТО ЗАПРЕЩЕННОЕ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Жителю Республики Дагестан 1981 г.р. Шамилову Арсену Магомедовичу вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА. Шамилов незаконно приобрел и хранил капсулы запрещенного психотропного вещества, которое обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД совместно с Новоафонским отделением милиции в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Новый Афон.

Расследование в рамках возбуждённого уголовного дела проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Подозреваемый отпущен под личное поручительство.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 19:10

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