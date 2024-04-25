У ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИЗЪЯТО ЗАПРЕЩЕННОЕ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Жителю Республики Дагестан 1981 г.р. Шамилову Арсену Магомедовичу вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА. Шамилов незаконно приобрел и хранил капсулы запрещенного психотропного вещества, которое обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД совместно с Новоафонским отделением милиции в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Новый Афон.
Расследование в рамках возбуждённого уголовного дела проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району.
Подозреваемый отпущен под личное поручительство.
Об этом сообщает сайт МВД.