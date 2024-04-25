ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО ИЗЪЯТО У ЖИТЕЛЯ Г. ТКУАРЧАЛ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-профилактических мероприятий на КПМ «Мюссера» был остановлен большегрузный автомобиль под управлением жителя г. Ткуарчал 1986 г.р. Козмава Руслан Демуриевича. При личном досмотре у гражданина Козмава сотрудниками уголовного розыска контрольно-пропускного пункта изъяты капсулыпсихотропного вещества «Пргеабалин».

Запрещенное вещество мужчина незаконно приобрел и хранил при себе до обнаружения и изъятия сотрудниками милиции, по данному факту в отношении последнего ГД ОВД по Гудаутскому району по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сат МВД.