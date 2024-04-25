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Абхазия Информ

АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:02
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АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В СУХУМЕ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. 25 апреля с 18:00 до 00:00 в Нацбиблиотеке им. И. Г. Папаскир проходит ежегодная акция «Библионочь. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

В библиотеке на каждом этаже организуется площадка:

1 – этаж: «БУККРОССИНГ»

Книжная выставка «В мире редких книг»; Квест- Викторина: «Абхазская поэзия»;

2 – этаж: «Концертная программа»

Книжная выставка: «Я с книгой познаю мир».

Выступление танцевальных коллективов

Детская развлекательная площадка.

3 – этаж: «Обитель творчества»

Книжная выставка: «И вновь душа поэзией полна»

Литературный квартирник с молодыми поэтами и чтецами

Показ фильмов на абхазском/русском языках: «Сандро из Чегема», «Детство Чика»

Настольные игры: пинг-понг, шахматы

4 – этаж:

«В мире художественного слова» Книжная выставка: «Творчество Дмитрия Гулиа»

Рассказ ведущего «О жизни и творчестве Дмитрия Гулиа»

Выступление детского сада «АЛАШАРА» «Свободный микрофон», где каждый желающий может представить свое творчество, будь то стихи или же проза

Развлекательная программа (танцы, песни, юмор, сценка).

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 19:05

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