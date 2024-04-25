АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В СУХУМЕ
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. 25 апреля с 18:00 до 00:00 в Нацбиблиотеке им. И. Г. Папаскир проходит ежегодная акция «Библионочь. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»
В библиотеке на каждом этаже организуется площадка:
1 – этаж: «БУККРОССИНГ»
Книжная выставка «В мире редких книг»; Квест- Викторина: «Абхазская поэзия»;
2 – этаж: «Концертная программа»
Книжная выставка: «Я с книгой познаю мир».
Выступление танцевальных коллективов
Детская развлекательная площадка.
3 – этаж: «Обитель творчества»
Книжная выставка: «И вновь душа поэзией полна»
Литературный квартирник с молодыми поэтами и чтецами
Показ фильмов на абхазском/русском языках: «Сандро из Чегема», «Детство Чика»
Настольные игры: пинг-понг, шахматы
4 – этаж:
«В мире художественного слова» Книжная выставка: «Творчество Дмитрия Гулиа»
Рассказ ведущего «О жизни и творчестве Дмитрия Гулиа»
Выступление детского сада «АЛАШАРА» «Свободный микрофон», где каждый желающий может представить свое творчество, будь то стихи или же проза
Развлекательная программа (танцы, песни, юмор, сценка).