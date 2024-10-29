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Абхазия Информ

РОМАН ДБАР: МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА СТАЛИ МЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ И ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПУГАЕТ

Новости Вторник, 29 октября 2024 19:56
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РОМАН ДБАР: МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА СТАЛИ МЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ И ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПУГАЕТ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете проходят курсы повышения квалификации учителей математики и физики общеобразовательных школ городов и районов, а также школ-лицеев-интернатов республики. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ.

Директор РЦПК Медея Ченгелия отметила, что нынешнее время предъявляет к представителям образовательной сферы высокие требования, поэтому им необходимо постоянно осваивать новые информационные технологии и программы.

По словам первого проректора АГУ, кандидата биологических наук Романа Дбар, за все время существования курсов повышения квалификации в РЦПК, впервые удалось собрать всех учителей математики и физики во время школьных каникул. Он также отметил, что в наше время математика и физика стали менее востребованными среди абитуриентов и данная тенденция пугает.

«Нам необходимо готовить специалистов в области информатики и программирования, которые отвечали бы всем вызовам современности, и поэтому физико-математический факультет это единственный факультет, который выпускает специалистов данного профиля», сказал Роман Дбар.

Установочная сессия курсов повышения квалификации продлится до 2 ноября. В рамках программы слушателям проведут лекции, семинары, беседы, тренинги, онлайн-уроки, мастер-классы. Также предусмотрен методический час. Далее работа продолжится в заочном формате.

Занятия для учителей будут проводить профессорско-преподавательский состав физико-математического факультета АГУ, а также приглашенные учителя школ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 19:59

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