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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ

Новости Вторник, 29 октября 2024 19:50
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ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али провел встречу с президентом Национального союза студентов Сирии д-ром Дарин Сулейман. В ней приняли участие советник посольства Гейс Аль-Харки и руководитель отдела внешних связей Национального союза студентов Сирии Д-р Али Баракат.

В ходе встречи обсуждались пути сотрудничества и развития студенческих, научных и академических отношений между Абхазией и Сирией, а также предложение посла о возможности создания отделения Национального союза студентов Сирии в Абхазии.

Республика Абхазия по поручению руководства правительства уже второй год подряд принимает студентов из Сирии. Помимо этого, правительства обеих стран работают над укреплением и расширением структуры научного сотрудничества путем подписания соглашения о научном сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Дамасским университетом и соглашения о сотрудничестве в области высшего образования между Министерствами образования Абхазии и Сирии в ближайшем будущем.

Дарин Сулейман отметила важную роль Национального союза студентов Сирии в развитии образовательной жизни, связи университета с обществом, укреплении связи студентов, обучающихся за рубежом, с родиной, а также в руководстве их культурной, политической и научной деятельностью.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 19:56

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