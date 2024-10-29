ТРОЕ АБХАЗСКИХ КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 29 октября в Москве проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие три конкурсанта из Абхазии.
Милана Аджба заняла второе место в компетенции «фотография» направления креативные (творческие) индустрии;
Дамир Аристава занял третье место в компетенции «электромонтаж» направления «строительство»;
Адриан Озган занял третье место в компетенции «робототехника» направления «IT-технологии»;
Валерия Джинджолия получила грамоту «За волю к победе» в компетенции «флорист» направления «декоративно-прикладное искусство».
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