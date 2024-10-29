ТРОЕ АБХАЗСКИХ КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 29 октября в Москве проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие три конкурсанта из Абхазии.