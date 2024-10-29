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Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
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ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ТРОЕ АБХАЗСКИХ КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Новости Вторник, 29 октября 2024 19:46
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ТРОЕ АБХАЗСКИХ КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 29 октября в Москве проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие три конкурсанта из Абхазии.

Милана Аджба заняла второе место в компетенции «фотография» направления креативные (творческие) индустрии;

Дамир Аристава занял третье место в компетенции «электромонтаж» направления «строительство»;

Адриан Озган занял третье место в компетенции «робототехника» направления «IT-технологии»;

Валерия Джинджолия получила грамоту «За волю к победе» в компетенции «флорист» направления «декоративно-прикладное искусство».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 19:50

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