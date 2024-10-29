В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ФОТОВЫСТАВКУ К 30-ЛЕТИЮ ВВОДА МИРОТВОРЦЕВ РФ В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия/ ТАСС. Фотовыставка с названием «Голубые каски», посвященная 30-летию ввода российского миротворческого контингента в зону грузино-абхазского конфликта в 1994 году, открылась в Музее боевой славы им. Ардзинбы в Сухуме. Выставку, на которой представлены 50 уникальных фотографий абхазского фотожурналиста Владимира Попова, организовал Союз художников Абхазии (СЖА) совместно с музеем.

Российские миротворцы были введены в зону грузино-абхазского конфликта в соответствии с московским соглашением «О прекращении огня и разъединении сил» от 14 мая 1994 года. Операция по поддержанию мира завершилась 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии. За период осуществления миротворческой миссии в Абхазии ее участниками стали до 70 тыс. военнослужащих ВС РФ, 117 из них погибли.

«Будучи собкором Первого канала, а затем НТВ, я очень плотно работал с российскими миротворцами с 1994 по 1998 год, освещал ход миротворческой операции в условиях Абхазии, и у меня сохранился большой видеоархив. Владимир Попов, будучи спецкором газеты «Красная звезда» проработал с миротворцами с первого и до последнего дня, освещая их деятельность. С сегодняшней выставки мы заявляем о большом проекте по цифровизации всего архива о российских миротворцах, его систематизации», – сказал председатель СЖА Руслан Хашиг на открытии выставки. Кроме того, он сообщил, что работает над созданием двух фильмов о миротворческой операции России.

Автор фотографий назвал фотовыставку «возвращением памяти к тому, что сделали российские миротворцы в Абхазии».

«Мы должны продолжать в том же духе ценить и понимать все, что сделано Россией, российскими военнослужащими. Каждый из нас несет некую ответственность перед нашими будущими поколениями», – сказал Владимир Попов.

Организаторы выставки сообщили, что она передвижная и в начале ноябре ее планируют показать в городе Гал, а затем в школах республики и в конце года в РФ.

Выступая на церемонии, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сказал, что миротворческие силы России спасли народ республики от новой агрессии. «Миротворческие силы состояли только из российских военнослужащих, первым командующим (в 1994-1996 гг.) был Василий Иванович Якушев, последним – Сергей Яковлевич Чабан (в 2005 - 2008 гг.), со всеми командующими, (их за 14 лет было шесть), я, будучи министром иностранных дел, был на постоянном контакте. Миротворческая миссия России тогда спасла наш народ от новой агрессии, мы же знаем, что события, которые произошли в мае 1998 года в приграничном Галском районе – это была попытка новой агрессии. Действия грузинских террористических отрядов принесли много бед нашей стране, нашим гражданам и миротворцам, но масштабы были бы совсем другими, если бы не защита Миротворческих сил России, вечная память всем павших за нашу свободу и безопасность», – сказал Шамба.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что изначально это должны были быть коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, но в итоге миротворческие силы были сформированы исключительно из российских военнослужащих.

«117 миротворцев погибли, защищая свободу и независимость, суверенитет Абхазии, защищая мирных граждан. Для миротворцев это исключительный случай. Россияне стояли здесь до конца и выполнили полностью свой долг», – сказал посол России в Абхазии.