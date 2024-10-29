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Абхазия Информ

В ПРИГРАНИЧЬЕ АБХАЗИИ НЕ БЫЛО ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ

Новости Вторник, 29 октября 2024 18:11
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В ПРИГРАНИЧЬЕ АБХАЗИИ НЕ БЫЛО ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Ситуация в приграничном с Грузией Галском районе Абхазии в преддверии и во время проведения в соседней Грузии парламентских выборов была спокойной, без инцидентов. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о закрытии с 00:00 мск 23 октября по 00:00 мск 30 октября пункта пропуска «Ингур» на абхазо-грузинской государственной границе в связи с парламентскими выборами в Грузии и с целью недопущения инцидентов на границе. Граница была закрыта для всех категорий граждан, кроме работников ИнгурГЭС и граждан республики, а также постоянно проживающих на территории Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в страну.

«Абхазские и российские пограничники с 23 октября несут службу в усиленном режиме, в район были введены и дополнительные спецподразделения. За это время в приграничье не было зафиксировано каких-либо инцидентов, ситуация спокойная. 30 октября, как и было установлено распоряжением президента, снимаются введенные 23 октября ограничения, граница переходит к штатному режиму работы», – сказал Лолуа.

Граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 км, там несут совместную службу абхазские и российские военные. КПП работают с 08:00 до 19:00 мск.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 18:14

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