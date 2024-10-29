СТАРТОВАЛИ ХVlll РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «АИААИРА»
Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки, 28 октября 2024 года стартовали ХVlll Республиканские военно-спортивные игры «Аиааира». Ежегодно они проводятся среди старшеклассников общеобразовательных школ Абхазии. В соревнованиях принимает участие и сборная команда города Сухум.
Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы.
Далее состоялась церемония открытия на базе Артиллерийской группы Министерства обороны Абхазии.
Военно-спортивные игры «Аиааира» включают в себя соревнования в следующих видах:
разборка и сборка автомата,
стрельба из автомата,
бег на 100 м,
кросс на 1000 м. и 800 м,
метание гранаты,
стрельба из лука,
строевая подготовка,
комбинированная эстафета.
перетягивание каната,
подтягивание на перекладине.
В первый день были проведены соревнования по подтягиванию на перекладине и строевой подготовке. Победитель и призеры в командном первенстве определятся по наилучшему результату в сумме сложенных баллов.
Об этом сообщает сайт столицы.
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