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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛИ ХVlll РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «АИААИРА»

Новости Вторник, 29 октября 2024 18:07
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СТАРТОВАЛИ ХVlll РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «АИААИРА»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки, 28 октября 2024 года стартовали ХVlll Республиканские военно-спортивные игры «Аиааира». Ежегодно они проводятся среди старшеклассников общеобразовательных школ Абхазии. В соревнованиях принимает участие и сборная команда города Сухум.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы.

Далее состоялась церемония открытия на базе Артиллерийской группы Министерства обороны Абхазии.

Военно-спортивные игры «Аиааира» включают в себя соревнования в следующих видах:

разборка и сборка автомата,

стрельба из автомата,

бег на 100 м,

кросс на 1000 м. и 800 м,

метание гранаты,

стрельба из лука,

строевая подготовка,

комбинированная эстафета.

перетягивание каната,

подтягивание на перекладине.

В первый день были проведены соревнования по подтягиванию на перекладине и строевой подготовке. Победитель и призеры в командном первенстве определятся по наилучшему результату в сумме сложенных баллов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 18:11

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