 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

САМЫЙ ЮНЫЙ ВОЛОНТЕР «СУХУМ-МАРАФОНА»

Новости Вторник, 29 октября 2024 18:05
Оцените материал
(0 голосов)
САМЫЙ ЮНЫЙ ВОЛОНТЕР «СУХУМ-МАРАФОНА»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Юрий Барсамян, несмотря на свой юный возраст, ему всего девять лет, достойно заслужил признание от волонтерского корпуса «Сухум-Марафона». Он неутомимо помогал марафонцам наравне со взрослыми, проявлял удивительную энергию и преданность делу.

«На наших глазах родилась новая звезда. Юрий активно помогал нам, встречал каждого участника и подбадривал их. Без него бы мы не справились», – отметили руководители волонтерского участка и подарили Юрию футболку волонтера.

Пример мальчика вдохновляет и показывает, что возраст не является преградой для совершения добрых и полезных дел.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 18:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭКО-АКЦИЯ ПО ВЫСАДКЕ САМШИТА ПРОШЛА В СКУРЧИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ СТАРТОВАЛИ ХVlll РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «АИААИРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.