САМЫЙ ЮНЫЙ ВОЛОНТЕР «СУХУМ-МАРАФОНА»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Юрий Барсамян, несмотря на свой юный возраст, ему всего девять лет, достойно заслужил признание от волонтерского корпуса «Сухум-Марафона». Он неутомимо помогал марафонцам наравне со взрослыми, проявлял удивительную энергию и преданность делу.

«На наших глазах родилась новая звезда. Юрий активно помогал нам, встречал каждого участника и подбадривал их. Без него бы мы не справились», – отметили руководители волонтерского участка и подарили Юрию футболку волонтера.

Пример мальчика вдохновляет и показывает, что возраст не является преградой для совершения добрых и полезных дел.