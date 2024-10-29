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Абхазия Информ

ЭКО-АКЦИЯ ПО ВЫСАДКЕ САМШИТА ПРОШЛА В СКУРЧИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Новости Вторник, 29 октября 2024 18:02
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ЭКО-АКЦИЯ ПО ВЫСАДКЕ САМШИТА ПРОШЛА В СКУРЧИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провел значимое мероприятие для участников эко-клубов Сухумского Дома юношества, объединив 36 детей в возрасте от 1 до 12 лет, для спасения исчезающих видов растений. Мероприятие прошло в формате лекции, после которой у участников была возможность внести свой вклад в восстановление самшитовых лесов.

Самшит колхидский, эндемичный вид в Абхазии, был практически уничтожен за последние десять лет. Причиной тому послужил завезенный вредитель – бабочка самшитовая огневка, которая уничтожила порядка 98% самшитовых растений во всех лесах Абхазии.

Мероприятие открыли эксперт ФАО Михаил Кирия и директор АБНИЛОСа Виталий Лейба с лекцией об уникальных, исчезающих видах Абхазии. Она прошла на базе питомника редких растений, основанного ФАО и ЕС несколько лет назад. Школьники узнали о ценности этих видов и угрозах, с которыми они сталкиваются из-за болезней и вредителей.

Особое внимание было уделено самшиту, который находится под угрозой полного исчезновения и является неотъемлемой частью экосистемы Абхазии. Его популяция значительно сокращается под воздействием заболеваний и вредителей, что делает усилия по его защите и восстановлению особенно актуальными.

После лекции школьники отправились в Скурчинский заповедник, где приняли участие в высадке молодых саженцев самшита, сделав шаг к возрождению этого уникального растения и укреплению природных ресурсов региона. Каждое посаженное дерево символизирует вклад в восстановление экосистемы.

«Сегодня мы проводим важную акцию – повышение знаний школьников об экологических аспектах сохранения редких и исчезающих видов растений. Через подобные мероприятия нам удается непосредственно вовлечь их в весь процесс сохранения эндемиков, а высаженные школьниками саженцы самшита, надеюсь, превратятся в добрую традицию молодого поколения в деле сохранения наших экосистем», – сказал эксперт ФАО Михаил Кирия.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН. Цель проекта – содействие устойчивому развитию сельского и лесного хозяйства, обеспечение долгосрочного сохранения и восстановления экосистем Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 18:05

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