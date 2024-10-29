ВЫЯВЛЕНЫ ТРИ ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОВЕЩЕСТВ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Комплекс оперативно-профилактических мероприятий на подведомственной территории провели сотрудники 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум, в результате чего выявлено 3 факта незаконного хранения наркотических средств. В отношении нарушителей закона возбуждены уголовные дела.

Так, по ул. 3-я Деповская сотрудниками милиции был остановлен автомобиль «Лексус» под управлением жителя столицы Джумутия Даура Раульевича, 1978 г.р. В результате осмотра транспортного средства в подлокотнике обнаружен бумажный сверток.

Содержащееся в свертке вещество является наркотическим средством каннабис, что впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии.

Житель г. Сухум Павленко Игорь Викторович, 1979 г.р. в багажном отделении своего автомобиля «Хонда», а именно в коробке с инструментами хранил черный целлофановый пакет, в котором сотрудники уголовного розыска обнаружили наркотическое средство «каннабис». На момент проведения оперативных мероприятий гражданин Павленко следовал на данном автомобиле.

По ул. Аргун был задержан так же житель г. Сухум Карпунин Виктор Николаевич, 1984 г.р., При личном досмотре гражданин признался, что имеет при себе запрещенное средство… Сотрудники милиции изъяли пакет с веществом растительного происхождения, как установлено экспертами – каннабис.

Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении вышеназванных граждан, проводит отдел дознания столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД.