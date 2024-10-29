В ГАМБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА ОБ АБХАЗИИ

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. На площадке Российско-немецкой торговой гильдии в Гамбурге (Германия) в рамках презентации книги «Евразийский комплекс», был показан фильм о Республике Абхазия. Мероприятие прошло при содействии представителя Торгово-промышленной палаты Абхазии Вольфганга Матцке, который присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя.

В своём выступлении перед участниками презентации, Матцке сосредоточил их внимание на инвестиционном и туристическом потенциале Абхазии, отметив её привлекательность для иностранных инвесторов и туристов.

Мероприятие завершилось фуршетом, на котором была представлена продукция абхазских производителей – вино от компаний ООО «Вина и Воды Абхазии» и «Шато Абхаз», а также аджику компании «Абхазпродукт».

Презентация привлекла интерес многих участников, проявивших желание узнать больше о культуре и экономике Абхазии.