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Абхазия Информ

30 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБМИНА

Новости Вторник, 29 октября 2024 17:53
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30 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБМИНА

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. 30 октября 2024 года состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия.

Повестка заседания:

1. О проекте Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2025 год»

2. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года №234 «О введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия»;

3. О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год»;

4. О списании многолетних насаждений цитрусовых в с. Эшера Сухумского района

5. О списании многолетних насаждений цитрусовых в Цитрусовом госхозе «Абхазия» Гагрского района;

6. О включении объектов недвижимого имущества бывшего добровольного пожарного общества (ДПО) в г. Сухум, ул. Трапш, 87 в перечень объектов, подлежащих приваитзации, и утверждении условий его приватизации;

7. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Начало заседания в 11.00.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2024 17:55

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