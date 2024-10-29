30 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБМИНА

1. О проекте Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2025 год»

2. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года №234 «О введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия»;

3. О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год»;

4. О списании многолетних насаждений цитрусовых в с. Эшера Сухумского района

5. О списании многолетних насаждений цитрусовых в Цитрусовом госхозе «Абхазия» Гагрского района;

6. О включении объектов недвижимого имущества бывшего добровольного пожарного общества (ДПО) в г. Сухум, ул. Трапш, 87 в перечень объектов, подлежащих приваитзации, и утверждении условий его приватизации;

7. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Начало заседания в 11.00.