ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 3-ЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОНГРЕССЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Министерства здравоохранения Республики Абхазия во главе с министром Эдуардом Бутба принимает участие в 3-ем Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение». В составе делегации: помощник министра здравоохранения Алиса Матуа, и.о главного врача Республиканской больницы Эрик Хатхва, главный врач Инфекционной больницы Сухума Астамур Гуния.

Мероприятие проводится фондом «Росконгресс» 28-29 октября при поддержке Минздрава Российской Федерации в год 150-летия со дня рождения наркома здравоохранения СССР Николая Семашко.

Для делегации организовали экскурсию в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена. С работой института ознакомил Андрей Каприн генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессор, академик РАН.

Эдуард Бутба отметил, что институт может оказывать содействие Минздраву Абхазии в госпитализациии и лечении пациентов, диагностике заболеваний, в том числе и с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ) и в других инновационных направлениях.

Делегация также посетила, Федеральный национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Состоялась встреча с директором центра, заведующим кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академиком РАН, Сергеем Готье.