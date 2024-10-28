ПОЧТИ ВЕСЬ СУХУМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. В центре Сухума прорвало линии водоснабжения и из-за этого почти все жители столицы остались без воды. Здешний водовод имеет очень старые чугунные трубы, которые из-за веса проезжающих машин и прорвались.

Замначальника департамента ЖКХ Администрации Руслан Авидзба сообщил, что специалисты работают над устранением проблемы.

«Из-за прорыва водовода на углу улиц Инал-ипа и Лакоба практически весь Сухум остался без воды. Поскольку улица Лакоба является самой низкой точкой, пришлось отключать насосы, чтобы на месте прорыва стекла вся вода и можно было работать. Специалисты занимаются устранением аварии», – сказал Руслан Авидзба.

О том, когда в Сухуме возобновится штатная подача воды, неизвестно.