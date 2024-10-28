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Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТЯХ «АРТЕКА»

Новости Понедельник, 28 октября 2024 19:15
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МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТЯХ «АРТЕКА»

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Вожатые и педагоги детского центра «Артек» представят свои активности для школьников и студентов Абхазии, а также покажут увлекательную выставку.

«В рамках празднования 100-летнего юбилея команда «Артека» начинает свой тур в другие страны. 31 октября и 1 ноября сотрудники детского центра посетят Республику Абхазия. Вожатые и педагоги представят различные активности для школьников и студентов Абхазии. Гости смогут заняться плетением браслета, изготовлением ювелирных украшений в виде сердца с использованием цветов триколора и артековского огонька, росписью деревянных матрешек», – говорится в сообщении представительства Россотрудничества в Абхазии.

Отмечается, что программа включает в себя знакомство с артековскими песнями, играми, танцами, традициями, а интересная экспозиция позволит совершить увлекательное путешествие в вековую историю страны детства.

«Но самое главное – это особая артековская атмосфера дружбы и добра, которую создадут педагоги Международного детского центра», – говорится в сообщении.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 19:18

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