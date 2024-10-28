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Абхазия Информ

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Понедельник, 28 октября 2024 19:13
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. В рамках второго турнира по боксу памяти мастера спорта России Виталия Рыбалко, который проходил в посёлке городского типа Джубга, юные воспитанники секции бокса Управления по делам молодёжи и спорта завоевали две золотые и одну серебряную медали. В турнире участвовали около 250 спортсменов.

Победителями турнира в возрастных категориях 2010-2011 и 2012-2013 г.р. стали Леон Шакая (весовая категория 35 кг) и Инал Хурхумал (весовая категория 67 кг). Саакян Сумбат, занял второе место в возрастной категории 2012-2013 гг.

Тренирует спортсменов Беслан Адлейба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 19:15

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