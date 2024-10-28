АСТАН ШУРДУЛАВА СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. В Республике Адыгея прошел открытый турнир по вольной борьбе среди юношей 2009 -2010, 2011-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018 годов рождения. Состязания посвященные памяти безвременно ушедших молодых приверженцев здорового образа жизни Мурата Беретаря и Шамиля Шумена прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери». Их участниками стали более 200 человек из Адыгеи и соседних регионов. Юные вольники оспаривали награды в 27 весовых категориях.