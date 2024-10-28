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Абхазия Информ

АСТАН ШУРДУЛАВА СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 28 октября 2024 19:06
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АСТАН ШУРДУЛАВА СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. В Республике Адыгея прошел открытый турнир по вольной борьбе среди юношей 2009 -2010, 2011-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018 годов рождения. Состязания посвященные памяти безвременно ушедших молодых приверженцев здорового образа жизни Мурата Беретаря и Шамиля Шумена прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери». Их участниками стали более 200 человек из Адыгеи и соседних регионов. Юные вольники оспаривали награды в 27 весовых категориях.

Воспитанник секции вольной борьбы управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Астан Шурдулава, боровшийся в весовой категории 38 кг, показал отличный результат и завоевал золото турнира.

Тренируют спортсмена Мераб Хашба и Игорь Берая.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 19:10

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