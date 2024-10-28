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Абхазия Информ

КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПО КОННОМУ СПОРТУ

Новости Понедельник, 28 октября 2024 19:00
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КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Команда Рицинского реликтового национального парка стала победителем чемпионата Абхазии по конному спорту, который прошел на Бзыбском ипподроме. В турнире принимали участие четыре команды из Очамчырского, Гагрского и Гудаутского районов и команда Рицинского реликтового национального парка.

В рамках чемпионата состоялось семь скачек на различные дистанции, также наездники показали свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.

Команда – победитель набрала 210 очков.

На втором месте конники Гагрского района, набравшая 175 очков. На третьем месте спортсмены Гудаутского района, набравшие 137 очков.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 19:06

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