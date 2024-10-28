В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Согласно указу президента начался осенний призыв в вооруженные силы Республики Абхазия. Ежегодно, в день начала призывной кампании, представители комиссариатов республики, Министерства обороны, а также будущие военнослужащие Абхазской армии и их родители отдают дань памяти героям, павшим в боях за независимость Абхазии. Сегодняшний день не стал исключением. Перед тем как направиться в Комиссариат, призывники приняли участие в церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуме.

«Первым долгом я хочу поздравить молодых ребят с началом призыва. После медицинской комиссии станет ясно, кто вольется в ряды вооруженных сил», – подчеркнул главный военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок.

Традиционно в призывной кампании принимают участие главы администраций городов и районов, МВД, Минздрав и Министерство просвещения. Военные учетные столы также помогают в этом процессе.

Замир Чкок рассказал о реакции молодых людей на получение повестки.

«В основном молодежь с понимание подходит к призыву и вовремя являются на призывной пункт. Со случаями уклонения от призыва боремся в соответствии с законодательством, но такое бывает крайне редко», – отметил он.

С началом призыва будущих солдат поздравил замминистра обороны Давид Бжания.

«Все должны понимать, что военная служба – это особый вид государственной службы и сегодня мы видим насколько у нас сознательная молодежь. Они понимают, что служба в рядах вооруженных сил Абхазии – это святой долг и обязанность каждого гражданина нашей республики. Хочу пожелать нашим призывникам успехов, спокойной и нормальной службы», – сказал замминистра.

Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в запасе (резерве) (далее – граждане, не прибывающие в запасе (резерве).

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.