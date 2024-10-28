 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Новости Понедельник, 28 октября 2024 18:32
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Согласно указу президента начался осенний призыв в вооруженные силы Республики Абхазия. Ежегодно, в день начала призывной кампании, представители комиссариатов республики, Министерства обороны, а также будущие военнослужащие Абхазской армии и их родители отдают дань памяти героям, павшим в боях за независимость Абхазии. Сегодняшний день не стал исключением. Перед тем как направиться в Комиссариат, призывники приняли участие в церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуме.

«Первым долгом я хочу поздравить молодых ребят с началом призыва. После медицинской комиссии станет ясно, кто вольется в ряды вооруженных сил», – подчеркнул  главный военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок.

Традиционно в призывной кампании принимают участие главы администраций городов и районов, МВД, Минздрав и Министерство просвещения. Военные учетные столы также помогают в этом процессе.

Замир Чкок рассказал о реакции молодых людей на получение повестки.

«В основном молодежь с понимание подходит к призыву и вовремя являются на призывной пункт. Со случаями уклонения от призыва боремся в соответствии с законодательством, но такое бывает крайне редко», – отметил он.

С началом призыва будущих солдат поздравил замминистра обороны Давид Бжания.

«Все должны понимать, что военная служба – это особый вид государственной службы и сегодня мы видим насколько у нас сознательная молодежь. Они понимают, что служба в рядах вооруженных сил Абхазии – это святой долг и обязанность каждого гражданина нашей республики. Хочу пожелать нашим призывникам успехов, спокойной и нормальной службы», – сказал замминистра.

Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в запасе (резерве) (далее – граждане, не прибывающие в запасе (резерве).

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 18:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ НА НЕДЕЛЮ КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПО КОННОМУ СПОРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.