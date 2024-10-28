АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ НА НЕДЕЛЮ
Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии представило афишу культурных событий в республике с 28 октября по 3 ноября.
AUADA gallery: выставка художника Олега Чедия.
График работы: г. Сухум, улица Папаскир, 1.
Дни работы: понедельник-суббота с 11:00 до 18:00 Воскресенье – выходной
Абхазская государственная филармония им.Р.Гумба:
28-30 октября – мастер-классы и прослушивания Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.
31 октября в 17:00 – Гала-концерт и церемония награждения участников конкурса.
Пицундский концертный зал:
1 ноября в 15:00 – Гала-концерт лауреатов Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.
Абхазский драматический театр:
29 октября в 19:00 – спектакль «Он и она» режиссера Мадины Аргун.
РУСДРАМ
28 октября в 19:00 – спектакль «Стеклянный зверинец» режиссера Марка Вдовина.
30 октября в 19:00 – спектакль «В лучах» о Марии Склодовской-Кюри.
31 октября в 19:00 – моноспектакль по мотивам повести абхазского писателя Даура Зантария «Енджи-ханум, обойденная счастьем».
1 ноября в 19:00 – спектакль «Шествие. Джаз» по поэме Иосифа Бродского.
Ткуарчалский театр
1 ноября в 15:00 – премьера спектакля «Посмеемся вместе» по пьесе абхазского писателя Шоты Чкадуа.