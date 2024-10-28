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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ НА НЕДЕЛЮ

Новости Понедельник, 28 октября 2024 18:30
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АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ НА НЕДЕЛЮ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии представило афишу культурных событий в республике с 28 октября по 3 ноября.

AUADA gallery: выставка художника Олега Чедия.

График работы: г. Сухум, улица Папаскир, 1.

Дни работы: понедельник-суббота с 11:00 до 18:00 Воскресенье – выходной

Абхазская государственная филармония им.Р.Гумба:

28-30 октября – мастер-классы и прослушивания Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.

31 октября в 17:00 – Гала-концерт и церемония награждения участников конкурса.

Пицундский концертный зал:

1 ноября в 15:00 – Гала-концерт лауреатов Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.

Абхазский драматический театр:

29 октября в 19:00 – спектакль «Он и она» режиссера Мадины Аргун.

РУСДРАМ

28 октября в 19:00 – спектакль «Стеклянный зверинец» режиссера Марка Вдовина.

30 октября в 19:00 – спектакль «В лучах» о Марии Склодовской-Кюри.

31 октября в 19:00 – моноспектакль по мотивам повести абхазского писателя Даура Зантария «Енджи-ханум, обойденная счастьем».

1 ноября в 19:00 – спектакль «Шествие. Джаз» по поэме Иосифа Бродского.

Ткуарчалский театр

1 ноября в 15:00 – премьера спектакля «Посмеемся вместе» по пьесе абхазского писателя Шоты Чкадуа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2024 18:32

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