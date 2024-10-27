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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Новости Воскресенье, 27 октября 2024 13:07
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ. Самая масштабная акция по стерилизации в Очамчырском районе завершается сегодня, 27 октября. На помощь абхазским зоозащитникам приехали волонтеры и ветврачи из Новосибирска. За пять дней акции удалось стерилизовать около 120 собак и кошек. Участники проекта «Ветеринары без границ» приезжают в Абхазию уже пятый раз, но в Очамчыре это их первая акция.

Как отметила организатор проекта «Ветеринары без границ» София Осоченко их команду обрадовала активность местных жителей с которой они приводили своих животных на операцию. «Люди понимают важность стерилизации и хотят вести своих животных и нас очень радует, что стерилизация здесь приживается и люди понимают суть, смысл, пользу этой процедуры как для животных, так и для людей», – сказала зоозащитница.

О том, что акция показала насколько стерилизация востребована в их районе сказала и зоозащитница из Очамчыры Аида Тужба: «Мы не смогли даже с учетом пяти дней охватить всех желающих. Это говорит о том, что в нашем городе стоит острая нехватка ветврача, который мог бы планово проводить такие операции». Также она отметила, что за время акции много животных привозили из сел и для многих это была единственная возможность стерилизовать свое животное. С 30 октября по 3 ноября акция продолжится в Галском районе.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 октября 2024 13:23

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